Bøndene krev 1,45 milliardar for å tette inntektsgap

Av ein totalramme på 1,45 milliardar kroner skal 1,15 milliardar bli finansiert av budsjettmiddel, krev Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Auka målprisar utgjer 150 millionar kroner.

Dei to organisasjonane er oppmuntra av at stortingsfleirtalet natt til onsdag skreiv om store delar av jordbruksmeldinga til regjeringa.

– Med stortingsfleirtalet i ryggen ser eg nye moglegheiter for å sikre mangfaldet i norsk landbruk i jordbruksoppgjeret i år, seier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

Fire grep

Forhandlingane i jordbruksoppgjeret i år blir innleidd onsdag, når forhandlingsleiaren for staten, Leif Forsell får kravet frå bondeorganisasjonane.

Å redusere inntektsgapet til andre grupper for alle bønder i tillegg til å løfte små og mellomstore bruk er to av fire prioriteringar frå bøndene. Dei to siste grepa dreier seg om å kompensere for driftsulemper knytt til struktur og geografi i tillegg til å styrke kornøkonomien og satse på kjøttproduksjonen i distrikta for å auke sjølvforsyningsgraden.

Nye tak

Behandlinga av landbruksmeldinga blei av opposisjonen sagt å vere eit mageplask for statsråd Jon Georg Dale (Frp). Ministeren har sjølv sagt seg tilfreds med resultatet, men faktum er at politikken til regjeringa på fleire område blei endra.

At hovudmålet med landbrukspolitikken skal vere å auke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressursar, skaper begeistring hos Bondelaget.

– Regjeringa har i fleire år prøvd å dreie landbrukspolitikken i retning av færre og større bruk. Det skal lønne seg å bruke alle norske jordbruksareal til matproduksjon. Det målet når vi først ved å løfte særleg dei små og mellomstore bruka i jordbruksoppgjeret i år, seier Bartnes.

Staten overleverer sitt tilbod i jordbruksforhandlingane 5. mai. Dei skal etter planen vere avslutta 15. mai.

(©NPK)