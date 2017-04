Bergen kommune politimelder barnehage

– Omsynet til det beste for barna er bakgrunnen for at byrådet i dag vedtok å melde forholdet, seier byrådsleiar Harald Schjelderup.

Bergen kommune ser svært alvorleg på det som står fram som mangel på varsling og oppfølging frå den private barnehagen, heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Før påske skrev Bergensavisen at barnehagen i over tre år skal ha latt vere å melde frå om kva barna hadde sagt.

Etter tilsyn gav kommunen barnehagen tre pålegg. Kommunen meiner at dersom tilsette hadde gitt beskjed tidlegare, kunne valden mot barna ha blitt avbrote tidlegare.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sa før påska at det kunne bli aktuelt å politimelde tilsette i den aktuelle barnehagen. Kommuneadvokaten blei beden om å sjå på saka og gjere si vurdering.

Byrådet diskuterte saka i morgontimane og bestemt seg for å politimelde forholdet som framleis er under etterforsking hos politiet.

Begge foreldra er sikta etter paragraf 282 som gjeld vald i nære relasjonar. Det skal ifølgje politiet mellom anna dreie seg om slag og lugging.

– Saka reknast med ferdig etterforska i midten av mai, seier politiadvokat Elisabeth Ryen i Vest politidistrikt.

Ho kjenner ikkje til om nokon av dei tilsette i barnehagen er meldt i saka.

