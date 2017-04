Halvparten av flyktningane i Noreg har jobb

Sysselsettingsdelen er 53,3 prosent blant flyktningane i aldersgruppa 25 til 54 år. I heile befolkninga er nesten 80 prosent i arbeid i denne aldersgruppa, altså ein forskjell på 26,6 prosentpoeng. Det viser tal Statistisk sentralbyrå la fram onsdag.

Familieinnvandrarar til flyktningar er inkluderte i flyktninggruppa og tala er registrert i fjerde kvartal 2015.

For aldersgruppa 15 til 74 år, som er den aldersgruppa som er omfatta av SSBs arbeidsmarknadsstatistikk, er sysselsettingsdelen 47,3 prosent. Tilsvarande tal for heile befolkninga er 66,1 prosent, ein forskjell på 18,8 prosentpoeng.

Utdanning viktig

Butida i Noreg har stor betyding for sysselsettingsnivået. Flyktningar med butid på mellom 7 og 19 år har ei sysselsetting på 50 til 53 prosent. Gruppa som har budd minst 20 år i Noreg har ei sysselsetting tett opptil 60 prosent

Alder når folk kom til Noreg har også mykje å seie. Sju av ti i gruppa som var yngre enn 19 år då dei kom, er i arbeid etter å ha budd 20 år eller meir i Noreg.

Utdanningsnivået har også stor betyding. Dei som har berre grunnskule, har desidert lågast del sysselsette uavhengig av flyktningbakgrunn. Sidan over halvparten av flyktningane berre har grunnskule, trekker denne gruppa gjennomsnittet ein del ned. Flyktningar med vidaregåande eller høgare utdanning tatt i Noreg, har ei sysselsetting berre nokre få prosentpoeng under heile befolkninga på same utdanningsnivå.

Folk frå Sri Lanka toppar lista

Blant flyktningane frå Somalia har tre av fire inga utdanning eller berre grunnskule. Deretter kjem flyktningar frå Afghanistan, Eritrea og Myanmar med delar på rundt 70 prosent i denne kategorien. Blant somaliarar og afghanarar har omkring éin av ti inga fullført utdanning, viser SSB-rapporten

Flyktningar frå Sri Lanka har høgast sysselsetting, med 69,4 prosent. Dei frå Bosnia-Hercegovina og Chile er i det øvre sjiktet blant flyktningar med høvesvis 64,1 og 62,4 prosent sysselsette. Blant somaliarar er 30 prosent sysselsette, irakarar 43 prosent og for syrarane er delen 18 prosent.

(©NPK)