Ikkje tynnare frostsikring på E6 i Hedmark og Oppland

Bakgrunnen for avslaget er at redusert frostsikring av vegen aukar faren for telehiv. Konsekvensane av telehiv er auka trafikant- og vedlikehaldskostnader og i verste fall redusert trafikksikkerheit og framkomme.

– Det gir derfor betre utnytting av midla i samfunnet å byggje tilstrekkeleg robuste vegar, seier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i ei pressemelding.

Vegselskapet Nye Veier hadde søkt om å nytte ein metodikk som ville gitt ei vegoppbygging inntil ein meter tynnare enn gjeldande regelverk tilseier.

Samtidig er Vegdirektoratet positivt til at store delar av E6 i dag mellom Kolomoen sør for Stange til Ensby nord for Lillehammer bli brukt opp att. Føresetnaden er at vegen har tolt frostpåkjenningane over tid. Desse strekningane er bygd ut mellom 1970 og 1994.

Analysar viser ifølgje Statens vegvesen at god frostsikring er svært kostnadseffektivt.

Nye veier er glad for avklaringa frå Vegdirektoratet.

– Det er bra at vi har fått avklart korleis regelverket skal bli tolka med omsyn til frostsikring, seier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

– Dette vil gjere det mogleg for Nye Veier å utvikle enda meir av eksisterande veg på ein samfunnsøkonomisk og kvalitetsmessig god måte, seier Moshagen.

(©NPK)