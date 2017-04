NRK må halde fram med nedbemanninga

–Vi prøver så godt vi kan å finne gode og frivillige løysingar så raskt som mogleg, men det er viktig å vere grundig i prosessane. Det er framleis ope for å søke om sluttpakke, seier Marienlysts divisjonsdirektør Vibeke Fürst Haugen til Dagens Næringsliv.

NRK har dei siste 15 månadene brukt 21 millionar på sluttpakker, men ifølgje klubbleiar Richard Aune i NRK Journalistlag er sluttpakkane blitt så mykje dårlegare med åra at det no er svært lite lukrativt å søke. No står det att 7,5 årsverk som skal bli kutta gjennom våren, og ytterlegare 16 årsverk blant lokalkontora innan utgangen av 2017.

– Hadde sluttpakkane vore like lukrative som før kunne desse prosessane vore laust tidlegare. Men uavhengig av storleiken på pakkane, meiner eg dette må kunne bli løyst med frivillige verkemiddel, seier Aune.

