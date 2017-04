No er det Vestlandet som blir ramma av vinter-comeback

Det er særleg natt til torsdag og torsdag morgon at det er venta sludd- og snøbyer i dei fire vestlandsfylka Hordaland, Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, skriv meteorologane på vêrvarslingstenesta Yr.

Nedbør og temperaturar ned mot null grader er venta over heile landsdelen om natta og i morgontimane, men det er hovudsakleg inne i landet at det er venta at nedbøren kjem i form av snø. Langs kysten er det venta regnbyer.

Like mykje nedbør som ein kunne sjå i hovudstaden og elles på Austlandet måndag, blir det likevel ikkje. På det meste ventar meteorologane bortimot 5 millimeter nedbør, noko som kan omreknast til rundt fem centimeter dersom den fell i form av snø.

