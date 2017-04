Ny varslarsak hos bergenspolitiet

Ifølgje etterforskaren skal tips ha blitt liggjande urørt i månadsvis og sentrale personar blei aldri avhøyrt, skriv Bergens Tidende. Varselet gjeld saka der forretningsmannen Reidar Osen blei overfallen og mishandla av tre maskerte menn som kravde han for pengar i desember 2015. Politimannen meiner at sentrale etterforskingsskritt ikkje blei følgt opp og at konkrete spor blei liggjande.

I februar i fjor blei ein rumensk mann arrestert og sikta i saka, men han blei seinare sleppt fri.

– Eg kan stadfeste at vi i slutten av førre veke tok imot eit varsel frå ein av våre etterforskarar om etterforskinga politidistriktet gjorde av overfallet på Reidar Osen. Detaljar om innhaldet i varselet skal handsamast fortruleg, og eg kan derfor ikkje seie noko utdjupande om det, seier politimeister Kaare Songstad til avisa.

Dei siste åra har politidistriktet hatt fleire varslarsaker, seinast i fjor då ein tilsett slo alarm om at narkotikakriminalitet visstnok blei nedprioritert.

