Oslo kommune vil ta over heile Hafslund

I ei børsmelding opplyser Hafslund at Oslo kommune gjennom det heileigde selskapet Bidco vil framsette eit frivillig tilbod på 100 kroner per aksje, med frådrag på eventuelt utbytte for 2017. Både Fortum og Oslo kommune, som eig totalt 87,8 prosent av aksjane i Hafslund frå før, har forplikta seg til å selje alle aksjar til Bidco.

Etter gjennomføringa av salet, vil Bidco gjennomføre tvangsinnløysing av eventuelle minoritetsaksjonærar, i tillegg til at Hafslunds aksjar blir strokne frå Oslo Børs. Deretter blir det gjennomført ein fisjon av Hafslund.

Bidco blir ståande som eineeigar av det attverande selskapet, som blant anna omfattar Hafslund Produksjon AS og Sarp Kraftstasjon AS, og Nye Hafslund, som blant anna omfattar Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS og Hafslund Nett AS. Det blir og gjennomført også ein restrukturering av Hafslund og oppkjøp av Klemetsrudanlegget AS etter gjennomføringa av fisjonen.

Byrådsleiar Raymond Johansen og næringsbyråd Geir Lippestad presenterer avtalen på ein pressekonferanse i rådhuset klokka 9.

