Politiet vil fengsle mann som blei lurt i grooming-felle

Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt stadfester overfor Bergens Tidende at mannen blei arrestert etter at organisasjonen Barnas trygghet avslørte han. Han blei tysdag avhøyrt, og er sikta for såkalla grooming, eller barnelokking.

Gruppa gir seg ut for å vere barn, og avtaler møter med menn som vil ha seksuell omgang med dei. Men barna eksisterer ikkje – i staden blir mennene konfrontert med folk i gruppa. Tidlegare har gruppa filma slike møter og lagt videoane usladda ut på nettet.

Mannens advokat, Steinar Yndestad, reagerer kraftig på at mannen blei lurt i ei felle, og kan ikkje svare på om klienten nektar straffskyld.

– Så vidt eg veit er det ingen reelle ofre i denne saka, berre ein fiktiv tolvåring. Eg stiller meg uforståande til at det skal vere grunnlag for å fengsle han, seier advokaten.

