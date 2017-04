Studie: Integrering i feil retning i Noreg

Studien viser at integreringa går raskt i starten, men etter fem til ti år snur utviklinga, og færre er i arbeid og fleire støttar seg på trygdegode, skriv VG.

– I utgangspunktet er det overraskande ettersom skilnadane mellom innvandrarar og norskfødde burde bli mindre og mindre jo lengre innvandrarane bor i Noreg. Vi finn at det motsette skjer, seier seniorforskar Knut Røed ved Frischsenteret. Han er medforfattar av studien om integrering av innvandrarar i det norske arbeidsmarknaden som kom tidlegare i år. Den blir presentert på ein konferanse hos Nordisk Ministerråds sekretariat onsdag.

Forskarane veit ikkje kva bakgrunnen til utviklinga er, men seier ein av årsakene kan vere at innvandrarar er meir utsette for konjunktursvingingar og nedbemanningar.

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) seier regjeringa kjenner til problema rapporten viser, men legg til at ikkje alt kan bli løyst politisk.

– Sjølv om regjeringa gjer mykje for å gi folk moglegheiter og sikre ein god integrering må vi ikkje gløyme at ein politikar ikkje kan vedta at nokre blir integrert. Det må bli gjort ein monaleg eigeninnsats frå den enkelte om ein skal lukkast i Noreg, seier han til VG.

