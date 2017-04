To dagars feiring av 80-årsdagane til kongeparet

Kongen fylte år 21. februar, mens dronning Sonja jubilerer 4. juli. Paret skal feire felles tysdag 9. mai og onsdag 10. mai.

Mellom 30 og 40 kongelege gjester frå Europa skal delta under den nasjonale fellesfeiringa.

Tysdag 9. mai startar det heile med underhaldning på Slottsplassen om ettermiddagen. Dette er ope for alle. Klokka 18.30 vil kongeparet og dei kongelege gjestene frå Europa komme ut på Slottsbalkongen.

Seinare same kveld er det gallamiddag på Slottet.

Dagen etter er det lunsj for utanlandske gjester på kongeskipet Norge, før regjeringas festmiddag i Operaen. Kongeparet vil køyre til Operaen frå Slottet langs Karl Johan. Middagen er ei gåve frå regjeringa til kongeparet i høve 80-årsdagane.

Kong Harald slo i eit intervju med NTB i februar fast at han aktar å halde sin «eid til forfatninga» livet ut. Han gav heller ikkje uttrykk for at alderen tynger.

– Eg tenkte alltid at dei som var 80, var utgamle, men eg føler meg ikkje utgammal sjølv. Alder er berre eit tal, sa kongen.

(©NPK)