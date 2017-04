Bankane seier nei til fleire lånesøknadar

Dagens Næringsliv har vore i kontakt med mange bankar som bekreftar trenden. Bankane har stramma inn utlånspraksis, og fleire av dei som søkjer om høge bustadlån får avslag.

Det er særleg kravet om at ein ikkje kan låne meir enn fem gonger inntekta som slår inn, seier leiar for privatmarknaden i Nordea Norge John Sætre. Han seier banken er strengare overfor bustadspekulantar som vil kjøpe for å leige ut. Samtidig ser banken at førstegongskjøparar søkjer seg ut av bykjernane fordi dei ikkje kan få like mykje lån som før.

Også hos DNB er tonen den same:

– Det er særleg dei som ønskjer bustad nummer to til barn eller som investering, som får avslag, seier informasjonsdirektør Even Westerveld.

Jensen seier til Dagens Næringsliv at ho er glad for at tiltaka bidrar til at bustadkjøparar tenkjer nøyare gjennom kva dei har råd til og kanskje heller vel bustadar litt utanfor Oslo sentrum.

Fleire eigedomsmeklarar melder også om at det er mindre press i bustadmarknaden.

