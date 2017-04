Fleire kommunar kan bli tvungne saman

Ifølgje avtalen som Høgre, Frp, KrF og Venstre presenterte i februar, skal det brukast tvang mot kommunane Spydeberg, Skedsmo, Fet, Sørum, Lindesnes, Søgne, Leikanger, Balestrand, Vikna, Leka, Bindal, Ørland og Haram.

Klassekampen skriv at det også eit ønske om å slå saman Torsken, Berg, Tranøy og Lemvik på Senja i Troms til éin ny kommune. Også Bremanger i Sogn og Fjordane og sju Fosen-kommunar i Trøndelag er i spel, skriv avisa.

Ein rapport frå Nivi analyse som blir presentert torsdag, tilrår at sju Fosen-kommunar blir til éin. Kommunane har no i realiteten tre veker på seg til å behandle saka. Også Fylkesmannen har tilrådd at sju kommunar blir til éin.

Ei innbyggjarundersøking på Fosen viste at fleirtalet heller ønskjer at kommunane blir slått saman to og to: Rissa og Leksvik, Ørland og Bjugn, Roan og Åfjord – og Osen aleine.

