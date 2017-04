Halvert tilflytting til Oslo

I fjor låg nettoinnflyttinga på berre 2.400 personar, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Høge prisar i bustadmarknaden får skulda.

– Det er svært høge bustadprisar i Oslo, og svært få bustader å oppdrive. Det at det er høge prisar i Oslo, gjer at dei som eig bustad her får mykje meir igjen for bustadkapitalen dersom dei flyttar ut av Oslo. Samtidig har mange av dei som vil flytte inn, ikkje råd, seier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til Aftenposten.

Finansavisen skriv på same tid at stadig fleire nye bustader i Oslo manglar kjøparar. Nær 800 nybustader står tomme i Oslo no, ein oppgang på 80 prosent frå botnen i oktober.

–Det har vore ein nedgang i talet på ledige bustader dei to siste månadene i alle fylke, unntatt Oslo, seier seniorøkonom Bjørn Gran i Samfunnsøkonomisk Analyse til avisa.

