Norwegian fekk eit underskot på 1,5 milliardar

Høgare drivstoffkostnadar, tøff konkurranse og ei sterkare krone får mykje av skulda for det svake resultatet for månadane januar til mars. Ifølgje Norwegian førte dessutan påsken til ei forskyving av inntekter over til april frå mars i fjor.

– I dette kvartalet merkar vi spesielt effektane av høgare drivstoffkostnadar i kombinasjon med ei styrkt krone mot britiske pund, euro og svenske kroner, som står for nesten halvparten av vår omsetning. I tillegg blir tala påverka av at påsken ikkje var i første kvartal, slik den var i fjor, seier konsernsjef Bjørn Kjos.

Totalt hadde lågprisselskapet eit nettoresultat på minus 1.492 millionar kroner, mot minus 800 millionar i same kvartal i fjor. 6,7 millionar passasjerar reiste med Norwegian i første kvartal, ein auke på 14 prosent frå i fjor.

Selskapet lanserte 39 nye ruter i første kvartal, blant anna mellom USA og Irland, Nord-Irland, Skottland og Noreg. I kvartalet har selskapet sett sju fabrikknye Boeing 737–800 og ein Boeing 787–9 i trafikk.

