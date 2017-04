Nye Oslo lufthamn dobbelt så stor

– Dette kjem til å gi Noreg auka konkurransekraft internasjonalt. For Noreg er det viktig med eit velfungerande knutepunkt som Oslo lufthamn, og overskotet bidrar til å finansiere det andre luftfartsnettet i heile Noreg, sa konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor under den offisielle opninga av den nye Oslo lufthamn Gardermoen torsdag formiddag.

14 milliardar

Lufthamna har fått nye namn på utgangane og store, nye areal. Avinor anbefaler difor reisande å skru av «autopiloten» og følgje litt ekstra med på skiltinga. Til gjengjeld er det betre plass, fleire serveringsstadar og fleire butikkar.

Utbygginga av Oslo lufthamn har kosta 14 milliardar kroner og har gitt 21 nye oppstillingsplassar for fly, 117.000 kvadratmeter golvareal og eit heilt nytt bagasjeanlegg.

– At utbygginga er gjennomført nesten utan at reisande har merka noko og at Oslo lufthamn er kåra til den mest punktlege i Europa tre gonger i perioden, er noko vi er veldig stolte av, sa Falk-Petersen.

Internasjonalt

Med på opninga torsdag var blant andre styreleiar Ola M. Rinnan i Avinor, lufthamndirektør Øyvind Hasaas ved Oslo lufthamn og administrerande direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

– Noreg er avhengig av ein velfungerande hovudflyplass. No har vi fått ein stor internasjonal flyplass heile nasjonen kan vere stolte av. Dette er eit statleg prestisjeprosjekt som har opna i rute og på budsjett, og Avinor har god grunn til å vere stolte av jobben som har vore gjort, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i sin tale.

Sidan Oslo lufthamn Gardermoen vart opna i 1998 har talet på passasjerar auka frå 17 til 24 millionar årleg. For seks år sidan begynte ein jobben med å utvide. Nye Oslo lufthamn vil ha kapasitet på 32 millionar reisande årleg.

