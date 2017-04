Røros lufthamn sperra av etter bombemistanke

På Twitter skreiv politiet i Sør-Trøndelag torsdag ettermiddag at det er ei last som skal undersøkjast. Det er innført tryggingstiltak for å vareta eventuell risiko til undersøkingane er utførte, ifølgje politiet.

Flyplassen blei stengt, skreiv rørosnytt.no, og eit område i 500 meters avstand rundt funnet blei sperra av.

Ved 16.30-tida melde politiet at dei kjenner avsendaren og mottakaren av lasta, og at innhaldet er kjent. Lasta er transportert via minst éin flyplass i tillegg til flyplassen på Røros. Det er ikkje kjent kor lang tid det vil ta med vidare undersøkingar.

Politiet sette opp vakter på vegen ut av flyplassen, og passasjerar blir nekta å komme inn i avgangshallen. Widerøes fly frå Røros til Oslo, som skulle hatt avgang klokka 15.15, blei også innstilt.

Til TV 2 sa informasjonssjef Ole Narvesen i Avinor at ein av «bombesniffarane» i sikkerheitskontrollen på flyplassen, som skannar bagasje og gods, gjorde utslag på eit uønskt materiale.

– Dei har sett i verk beredskapstiltak etter rutinar, og lufthamna er førebels stengt og tømt for folk. Politiet har ansvar for alt vidare arbeid, seier Narvesen.

Jernbana som går forbi flyplassen, er også stengt.

