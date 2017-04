Scooterfølgje gjennom isen på Svalbard

Ifølgje Hovudredningssentralen Nord-Noreg kom meldinga om saka like før klokka 18 torsdag.

– Sysselmannen sende straks ut dei to helikoptera sine. Klokka 18.25 hadde det første helikopteret plukka fire personar opp frå sjøen, desse er no flogne inn til Longyearbyen sjukehus. To personar til er plukka opp av helikopter, og det vert søkt i området, heiter det i ei melding.

