Aukande mangel på sjukepleiarar i Noreg

Bedriftsundersøkinga frå Nav kartlegg etterspørselen etter og mangelen på arbeidskraft. I undersøkinga kjem det fram at norske bedrifter manglar til saman 33.800 personar. Det er ein auke på over 20 prosent frå i fjor. Størst er mangelen på arbeidskraft i hovudstaden, med 7.900 personar.

Innan helse- og sosialtenester, og bygg- og anleggsverksemd, er det stor mangel på arbeidskraft. Når det gjeld enkeltyrke er det særleg mangel på sjukepleiarar.

– Dette er alvorleg for pasientane og no må regjeringa ta grep som verkeleg monnar. Både noverande og framtidige pasientar har behov for eit sjukepleiarløft, skriv forbundsleiar Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund i ei pressemelding.

Sykepleierforbundet viser til at det manglar 3.600 sjukepleiarar, ein oppgang på 250 personar på eitt år. Størst er mangelen i Nord-Noreg.

– For meg blir dette eit bevis på at politikarane gjer for lite, og ikkje evnar å stoppe den stigande mangelen på sjukepleiarar. Vi må sørgje for at det blir gode lønns- og arbeidsvilkår med gode fagmiljø og fleire heiltidsstillingar for sjukepleiarane, seier By.

