Folketrygdfondet auka med 3,5 milliardar

– Oppgang i verdsøkonomien og auka optimisme internasjonalt bidrog til gode resultat i første kvartal, seier administrerande direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Avkastinga for Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvaltar, var 1,7 prosent i første kvartal. Det er 0,3 prosentpoeng betre enn referanseindeksen fondet blir samanlikna med.

Gjennomsnittleg avkasting dei siste ti åra er 6,9 prosent, som er 1,0 prosentpoeng høgare enn referanseindeksen. Både aksjeporteføljen og renteporteføljen bidrog positivt i både kvartalet og tiårsperioden.

Avkastinga for aksjeporteføljen var på 2,0 prosent i første kvartal, 0,2 prosentpoeng betre enn referanseindeksen. For renteporteføljen var avkastinga på 1,2 prosent, 0,4 prosentpoeng betre enn indeksen. Dei siste ti åra er gjennomsnittleg avkasting for aksjeporteføljen 6,1 prosent og for renteporteføljen 6,3 prosent, som er høvesvis 1,4 og 0,8 prosentpoeng høgare enn referanseindeksen.

