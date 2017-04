Framleis kritisk for éin person etter scooterulykka på Svalbard

To personar måtte fraktast til UNN Tromsø for vidare behandling etter ulykka, som politiet fekk melding om ved 18-tida torsdag kveld.

–Ein er i kritisk og ustabil tilstand og har blitt frakta til UNN Tromsø for vidare behandling. Den andre pasienten som har blitt frakta til Tromsø, er alvorleg skadd, men er no stabil, skriv sjukehuset i ei pressemelding.

Mannskap frå UNN Tromsø rykte ut med to ambulansefly til Svalbard etter den alvorlege snøscooterulykka, men flya hadde ikkje kapasitet til å frakte nødvendig medisinsk personell og utstyr. Det kan ha gått utover dei to alvorleg skadde pasientane.

– Det er ein totalt uhaldbar situasjon. Det er eit betydeleg tidstap for kritisk, livstruande skadde pasientar, seier overlege ved akuttmedisinsk klinikk på UNN, Mads Gilbert, til avisa Nordlys. Han meiner dei bør få eit heilårleg jetflytilbod.

Alle pasientane som var med i scooterfølgjet, vart utsett for moderat til livstruande nedkjøling, men sjukehuset legg til at dei andre skadde pasientane har fått nødvendig medisinsk tilsyn ved Longyearbyen sjukehus. Dei er no stabile og utanfor fare.

Ulykka skjedde då eit reisefølgje på om lag 20 russiske turistar og fire guidar var på veg frå Pyramiden til Longyearbyen. Dei var på ein fem dagars snøscootertur på Svalbard med det russiske reiselivsselskapet Arctic Travel Company Gruman, ifølgje NRK.

Sysselmannen arbeider med å få oversikt over hendinga og innleier etterforsking.

