Harry Styles har turnéplanane klare, skuffar norske fans

No har han sleppt turnélista, og av den går det fram at berre Sverige får besøk: Styles spelar 5. november på Fryshuset i Stockholm.

Billettane til sverigebesøket blir sleppte 5. mai, fortel TT.

Turneen startar 19. september i San Francisco, og rullar og går vidare i USA før han 25. oktober kjem til Paris. Eit knippe konsertar i Storbritannia står også på planen, saman med konsertar berre i Berlin, Amsterdam og Milano – før Australia, New Zealand og Japan står for tur innan moroa er over 8. desember.

(©NPK)