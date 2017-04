Hauglie vil la avlastarar for barn jobbe meir 

I ein høgsterettsdom frå juni i fjor vart det fastslått at avlastarar som har barn buande hos seg ei helg, er tilsette i kommunane som arbeidstakarar, ikkje oppdragstakarar som tidlegare. Dermed er det arbeidsrettsleg lovgjeving som gjeld, noko som har skapt uvisse og frykt for at gode avlastingsordningar kunne forsvinne.

– Det har oppstått uvisse om avlastingstilbodet fleire stadar etter Høgsteretts avgjerd. Eg har fått fleire signal om at rettstilstanden gjer det utfordrande å organisere eit godt og forsvarleg tenestetilbod i kommunane. Dette er alvorleg, sa Hauglie i Stortinget i mars.

Sidan den gong har Hauglie hatt møte med både helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), og KS og Fagforbundet. No foreslår statsråden ei forskriftsendring som gjer at avlastarar kan jobbe lenger utan at dette kjem i konflikt med arbeidsmiljølova, melder NRK.

– Vi utvidar arbeidsveka til 88 timar slik at det er mogleg for dei som treng helgeavlasting å kunne få det innanfor lova. Det vil vareta det store fleirtalet av avlastingsbehova, og vi trur at det er ei god løysing, seier Hauglie til kanalen.

– Høgsterettsdommen gjorde det umogleg å ha så lange vakter samanhengande utan kviletid. Det vi no gjer, inneber at det er mogleg med 48-timarsvakter, det vil seie at helga blir varetatt innanfor lova. Det betyr at dei fleste av dei som treng avlasting, no vil kunne få det, samtidig som vi også varetar behova til dei som skal avlaste, seier statsråden.

