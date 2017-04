Havarikommisjonen: Liten sprekk i tannhjul utløyste Turøy-ulykka

Det er hovudteorien til Statens havarikommisjon, som fredag legg fram sin førebelse rapport i samband med at det har gått eitt år sidan helikopteret styrta, skriv Stavanger Aftenblad.

Tjukkleiken på tannhjulet der trøyttleiksbrotet oppstod, er cirka 1 centimeter.

– Kor lang tid det gjekk før sprekken fekk ein kritisk størrelse, veit eg ikkje. Men årsaka til denne ulykka er at eit tannhjul som dette, sprakk. Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren vart riven av, seier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport.

Sprekken voks også på langs. Den fortsette å utvikle seg utan at det fall av metallavskalingar, som ville blitt fanga opp av varslingssystema til helikopteret.

13 personar omkom då Super Puma-maskinen styrta utanfor Turøy. Helikopteret var på veg frå Gullfaks B til Flesland.

