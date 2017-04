Journalistane skuffa etter lønnsoppgjeret

Etter tøffe forhandlingar aksepterte Norsk Journalistlag (NJ) eit tilbod frå Mediebedriftenes Landsforening (MBL) klokka 5.30 fredag morgon. Dei auka ulempesatsane er berekna til å gi ein årleg lønnsauke på 588 kroner i snitt.

NJ bad om eit flatt tillegg på 7.500 kroner, 2.000 kroner i justering for alle som tente under 500.000 kroner ved årsskiftet og å auke ulempesaksene med 4,7 prosent. Arbeidstakarorganisasjonen er skuffa over resultatet.

–Det var utruleg vanskeleg for forhandlingsutvalet å godta dette oppgjeret. Når vi sat langt ut over natta inn i det tredje døgnet, så var det for å jobbe fram det beste vi kunne få til for medlemmene. Vi er svært skuffa over resultatet, seier NJ-leiar Hege Iren Frantzen til NJs nettsider.

Ho legg til at ho meiner det er store forskjellar i økonomien rundt om i redaksjonane, og at MBL har lova at lokale oppgjer skal gi god utteljing. Dette løftet forventar NJ at arbeidsgjevarane innfrir.

– Forhandlingane har vore krevjande, men vi er glade for å ha komme i hamn med ei forhandlingsløysing no som mediehusa står midt i ei krevjande omstillings- og endringsfase, seier MBLs forhandlingsleiar Anders Aarskog til Journalisten.

