Kronprinsfamilien i trafikkuhell ved Los Angeles

Ulykka skjedde på ettermiddagen laurdag i palmehelga, stadfester Malibu-politiet overfor VG, som også har bilete av hendinga.

Politiet stadfestar at det var son til kronprinsesse Mette-Marit, Marius Borg Høiby (20), som køyrde ein bil som køyrde inn i bilen framfor. Skadane på bilen framfor blei ikkje store.

Talsmann for politiet Richard Curry seier politiet ikkje vil forfølgja saka vidare og at det no berre er ei forsikringssak.

Kommunikasjonssjef på slottet Marianne Hagen stadfestar hendinga.

– Dei kom opp i ei trafikkhending, og alt gjekk bra, opplyser ho og strekar under at kronprinsparet ikkje var i same bilen.

Dei var likevel i nærleiken og til stades då politiet kom til staden, viser bilete VG har frå staden. Marius Borg Høiby flytta i januar til California for å studera.

(©NPK)