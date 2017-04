Protestar mot planar om nedlegging av forsvarsmagasin

Forsvarets forums redaktør Tor Eigil Stordahl seier bladet har blitt upopulært i enkelte kretsar fordi dei har skrive ei rad kritiske artiklar om forsvaret.

–Kritisk journalistikk kan vere ubehageleg. Eg ser ikkje bort frå at enkelte kan tenkje seg å sleppe unna det ubehaget, men eg meiner jobben vi gjer har stor verdi, seier han til Klassekampen. ​

Under Tillitsvalgtordningens (TVO) landsstyremøte i Tromsø vart det samrøystes vedtatt at TVO krev å behalde Forsvarets forum, skriv magasinet. Også dei tilsette, gjennom Norsk Tjenestemannslag og Norges Offisersforbund, opplyser at dei ønskjer å behalde fagbladet.

–Forsvarets forum spelar ein særdeles viktig rolle for at Forsvaret skal framstå som ein open og truverdig organisasjon, heiter det i ei felles utsegn frå organisasjonane.

Norsk Presseforbund, Fagpressen og Norsk Redaktørforening skriv i eit brev til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at det vil vere eit betydeleg tap om Forsvarets forum blir lagt ned. Organisasjonane minner om at det var Forsvarsdepartementet som etablerte fagbladet for å skape meir openheit og auke folks kunnskap om forsvaret.

Ei nedlegging av Forsvarets forum vil innebere ein innsparing på rundt ti millionar kroner i året for forsvaret.

Forsvarsdepartementet vil ikkje kommentere ei eventuell nedlegging.

