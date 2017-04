Scooterfølgje gjennom isen på Svalbard – to kritisk skadde

Ifølgje Hovudredningssentralen (HRS) Nord-Noreg er det snakk om ni russiske statsborgarar.

Meldinga om ulykka kom like før klokka 18 torsdag, og Sysselmannen sende straks ut sine to helikopter. Ein snau halvtime seinare vart fire personar henta opp av sjøen og frakta til sjukehus.

Fem personar vart sende til Longyearbyen sjukehus for behandling.

–Ein er kritisk og ustabil og har blitt frakta til UNN Tromsø for vidare behandling. Ein annan pasient får intensivbehandling og skal transporterast til Tromsø, opplyste Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) natt til fredag. Dei tre andre har fått behandling i Longyearbyen. To av dei er alvorleg skadd og den siste har moderate skadar.

–Alle pasientane var i ulykka utsett for moderat til livstruande nedkjøling, skriv UNN.

Dei tre siste i scooterfølgjet var ei stund ikkje gjort greie for. Derfor sette Sysselmannen i gang eit søk med dykkarar frå KV Svalbard, men det vart etter klart at alle var funne.

UNN sende ifølgje Svalbardposten to ambulansefly med anestesilege og to sjukepleiarar til Longyearbyen seint torsdag kveld. I tillegg fekk eit SAS-fly frå Oslo beskjed om å gå ned i Tromsø for å ta med ein operasjonssjukepleiar, ein intensivsjukepleiar og ein anestesilege.

Sysselmannen arbeider med å få oversikt over hendinga og innleier etterforsking.

(©NPK)