Aldri før har så få omkomme i trafikken

Det har aldri før vore så trygt å ferdast i trafikken som det er i dag, melder Trygg Trafikk. Tala ved utgangen av april viser at 17 av dei 27 omkomne var bilførarar, mens fem var fotgjengarar.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og meiner at det i betydeleg grad har samanheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerheitsarbeidet.

– Tala svingar frå månad til månad, men talet på omkomne og hardt skadde er betydeleg redusert gjennom mange år. Det er mange forhold som spelar inn, men det er positivt at nedgangen no ser ut til å halde seg over fleire år, seier Johansen.

Sjølv om talet på omkomne går ned, er det framleis mange som får livet sitt øydelagt i trafikken.

– Dei siste åra blir mange fleire redda enn for berre få år sidan. Dei blir redda av rett bruk av sikkerheitsutstyr, betre infrastruktur, sikrare bilar, førarstøttesystem, betre akuttmedisin og forhåpentleg rett køyreåtferd. Å få ned talet på hardt skadde er eit viktig satsingsområde, understrekar Johansen.

