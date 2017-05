Ap sikrar fleirtal for akuttilbod i Odda

Kampen for framleis kirurgisk beredskap var den store kampsaka ved 1. mai-arrangementet i Odda. Fleire sentrale helsepolitikarar hadde teke vegen for å delta i markeringa.

Arbeidarpartiets Ruth Grung kunne frå talarstolen erklære at partiet har planar å gi si støtte til at sjukehuset må få halde på dei funksjonane det har i dag. Dermed er det fleirtal for dette på Stortinget, melder NRK, som først omtalte saka.

– Vi vil sørgje for at tilbodet i Odda blir halde oppe. Men like viktig er det å sørgje for at det må vere føreseielegheit framover ved alle sjukehus av mindre størrelse, seier Grung til NTB.

For éi veke sidan godkjente helseminister Bent Høie avgjerda frå Helse vest om at sjukehuset i Odda ikkje lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap. Men opposisjonen varsla omkamp for sjukehuset, som fleire parti peikar på som særleg sårbart både på grunn av lange avstandar og krevjande vêrforhold.

Både SV og KrF har inne forslag til behandling om at akuttberedskapen i Odda skal bestå. Senterpartiet og Venstre har ved fleire høve gitt klart uttrykk for at dei vil redde tilbodet ved sjukehuset.

Helse- og omsorgskomiteen skal kome med innstillinga i saka 9. mai.

