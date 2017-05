Domstolar skal avgjere statsborgarskap

Dermed er det ikkje lenger Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) som avgjer om eit statsborgarskap skal trekkjast tilbake eller ikkje, ifølgje kanalen.

Innstillinga gjer at regjeringa er tvinga til å legge fram eit forslag til lovendring. I mellomtida blir alle avgjerder om statsborgarskap lagt på is.

Det var SV som tok initiativ til forslaget om domstolsbehandling. Både Ap og Venstre tok tenkjepause under saksbehandlinga, men det er no klart at alle partia er samde om forslaget, bortsett frå regjeringspartia Frp og Høgre.

(©NPK)