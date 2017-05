Færre enn 10.000 asylsøkjarar i norske mottak

Ifølgje statistikk frå Utlendingsdirektoratet (UDI) budde det 9.924 asylsøkjarar i mottaka måndag i førre veke. Denne veka hadde talet falle til 9.728.

Ved utgangen av fjoråret var 13.528 asylsøkjarar frå 52 ulike land registrerte ved mottaka rundt om i landet. Det er godt under halvparten så mange som i starten av januar i fjor.

Vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39.000 plassar tilgjengeleg på asylmottak landet over, men talet på plassar er kraftig redusert i takt med at talet på asylsøkjarar som kjem til Noreg, har gått ned. I sommar blir 1.500 mottaksplassar borte når UDI legg ned elleve asylmottak for mindreårige asylsøkjarar og seks ordinære asylmottak. Då vil talet på plassar vere nede i 10.700, I tillegg til dei 1.000 plassane ved mottakssenteret i Østfold.

I fjor kom det 3.460 asylsøkjarar til Noreg, det lågaste talet på nesten 20 år, ifølgje UDI. Samtidig fekk 12.700 asylsøkjarar opphald, noko som var ny rekord. I februar såg UDI for seg at det vil komme 7.000 asylsøkjarar til Noreg i år.

