Færre organisasjonar skal få faste tippemidlar 

Då spelautomatforbudet kom i 2003, skulle dei ti største organisasjonane få pengar frå Norsk Tipping i staden, men no vil regjeringa kutte talet på faste mottakarar frå ti til tre. I tillegg vert minstegrensa sett ned ytterlegare til eit årleg budsjett på 10 millionar kroner for å søkje midlar.

– Regjeringa ønskjer å få på plass ei meir rettferdig ordning, og då ønskjer vi å inkludere fleire, og at moglegheitene til å få desse midlane skal byggje på objektive kriterium, forklarer kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NRK.

Den 6. april i år kom familie- og kulturkomiteen med si innstilling. Etter det har Venstre og regjeringspartia forhandla, sidan det ikkje vart semje i komiteen der Venstre ikkje er representert. Partane kom til semje 1. mai.

Flyktninghjelpen

Semja inneber ifølgje Venstre at fleire organisasjonar blir inkluderte i ordninga og at også Flyktninghjelpen kan ta imot midlar.

– For Venstre var det ei utfordring at dei nye kriteria la opp til at Flyktninghjelpen, som einaste organisasjon, ikkje lenger ville ha rett til støtte fordi dei hadde hovudvekta av aktiviteten sin i utlandet. Eg er derfor glad for at vi har blitt samde om å sikre Flyktninghjelpens aktivitet gjennom statsbudsjettet frå 2019, når denne endringa trer i kraft, seier Grande.

Andre delar av semja inneber oppmjuking av reglane for bingospel og skrapelodd på mobil, ei brei og ekstern evaluering av spelpolitikken og Norsk Tippings rolle for å vurdere blant anna sosiale konsekvensar av spelportefølje og markedsføringspraksis.

Strid om modellen

Etter at spelautomatforbudet kom, skulle organisasjonar som dreiv med dette ha krav på 18 prosent av overskotet i ein overgangsperiode på ti år.

– Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp vil inngå i den permanente ordninga frå 2018 med ein fast del. Andre organisasjonar søkjer på like vilkår i tråd med kriterium for å delta i ordninga frå 2018, heiter det i innstillinga som har fått tittelen «Alt å vinne. En ansvarleg og aktiv pengespillpolitikk».

Ifølgje statsråden har dei sju organisasjonane som er foreslått tatt ut av den faste ordninga, visst om dette.

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap), som saman med Kristeleg Folkeparti har utgjort eit mindretal i komiteen, seier at dei ønskjer ein modell der fleire av organisasjonane får sleppe til, men som også varetar dei andre.

– Haldne utanfor

Rune Berglund Steen, leiar i Antirasistisk Senter, seier dei hadde forventa at den nye ordninga ville vere open og inkluderande.

– I staden har regjeringa oppstilt kriterium som berre vil oppfyllast av store organisasjonar, medan små og mellomstore i framtida vil haldast heilt utanfor støtteordninga, seier han til NTB.

Organisasjonar som Norsk forbund for svaksynte, NOAS, Kreftforeningen og Norske Kvinners Sanitetsforening vert også ramma.

– Vi har i utgangspunktet tenkt at det er positivt at potten vert opna opp for nye søkjarar. Det som er vanskeleg å forstå, er kvifor regjeringa har foreslått kriterium som set terskelen så høgt at berre dei største organisasjonane kan komme med, seier han.

