Færre ulykker med russebussar dei siste åra

Tal frå forsikringsselskapet If viser at det i 2016 var rekordlåge 63 ulykker med russebussar og -biler før 17. mai. Det er ein kraftig nedgang frå starten av 2000-talet, då det i gjennomsnitt var over 150 ulykker før nasjonaldagen.

– Nedgangen dei siste åra kjem av ein kombinasjon av at russen er blitt meir opptatt av tryggleiken på køyretøy og at vegmyndigheitene har gjort eit godt førebyggjande arbeid på området. Folka på trafikkstasjonane landet rundt fortener skryt, seier kommunikasjonsrådgjevar Sigmund Clementz i If.

Ifølgje tal frå russetreffet Tryvannfestivalen er det i 2017 nærmare 230 russebussar på landsbasis. I 2016 var det 216 bussar, mot 175 året før.

If opplyser likevel at det enkelte stadar i landet der det tidlegare har vore svært vanleg å vere på russebuss, er fleire som har valt å vere såkalla vandreruss. Enkelte stadar i landet, som i Trondheim, Bergen, Kristiansand og på Romerike har det vore ein stor auke i talet på bussar dei siste åra.

