Lågare til moderate mengder rømt oppdrettsfisk i norske elver

I 154 av desse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert til å vere lågt til moderat, opplyser Fiskeridirektoratet.

Talet på elvar som inngår i overvakingsprogrammet har auka kvart år frå 140 i 2014 til 196 i 2016. Det er flest elvar med høgt innslag av rømt oppdrettsfisk i Hordaland og i Troms.

I 24 elvar vart det vurdert at innslaget var høgt, medan ein i 18 kom til at det ikkje var mogleg å seie om innslaget var over eller under 10 prosent.

Tilsvarande tal frå 2015, då overvakingsprogrammet omfatta 165 vassdrag, viste at 128 av dei undersøkte vassdraga vart vurdert til å ha lågt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks. 17 vart vurdert til å ha høgt innslag, medan 20 av vassdraga vart vurdert til at ein ikkje kunne seie om innslaget var over eller under 10 prosent.

