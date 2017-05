Nordiske land med felles klimadeklarasjon

Dei nordiske ministrane gav ei felles fråsegn om klima der dei blant anna viser til den alarmerande oppvarminga av Arktis og behovet for at verda gjer meir for å klare måla i Parisavtalen, opplyser regjeringa.

Dei nordiske landa vedtok også å styrkje innsatsen sin mot marin forsøpling og miljøskadeleg bruk av plast. I eit eige program vil dei førebyggje plastavfall, auke resirkuleringa, redusere bruk av eingongsartiklar av plast og vurdere tiltak på nordisk nivå mot plastsøppel langs den nordiske kysten.

– Plastforureining er eitt av dei raskast veksande miljøproblema i verda. Dei nordiske landa, som alle andre land, er avhengige av eit rent og rikt hav. Forsøplinga av havet stod øvst på dagsorden på møtet i dag, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

