Reiss-Andersen ny leiar i Nobelkomiteen

Reiss-Andersen har vore leiar av Advokatforeningen og statssekretær i Arbeidarpartiet på midten av 1990-talet. Ho var Nobelkomiteens nestleiar under Five, og har fungert som leiar etter Fives bortgang. På møtet i Nobelkomiteen tysdag blei Henrik Syse valt til ny nestleiar ut året, medan varamedlem Tone Jørstad no er blitt fast medlem, fortel NRK.

Stortinget skal seinare bestemme samansetjinga av komiteen for perioden 2018–2020, opplyser direktør ved Nobelinstituttet og sekretær i Nobelkomiteen, Olav Njølstad.

Nobelkomiteens oppgåve er å peike ut vinnaren av Nobels fredspris. I Fives sjukefråvær leidde Reiss-Andersen fredsprisutdelinga då Colombias president Juan Manuel Santos fekk Nobels fredspris i desember i fjor.

Nobelkomiteens andre faste medlemmer etter møtet tysdag er Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland, tidlegare Frp-politikar Inger-Marie Ytterhorn og tidlegare direktør ved Falstadsenteret Tone Jørstad.

(©NPK)