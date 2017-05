Riksrevisjonen: Fire departement manglar oversikt over risiko og sårbarheit

Riksrevisjonen la tysdag fram ei ny undersøking av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med sikkerheit og beredskap. Den er ei direkte oppfølging av ei tidlegare undersøking som avdekte alvorlege problem i dette arbeidet.

Hovudbildet i den nye rapporten er at det har skjedd forbetringar i beredskapsarbeidet, men at det framleis er svakheiter.

– Manglar oversikt

Riksrevisjonen konkluderer med at oppfølginga av tilsynet med departementa er styrkt, men at kravgrunnlaget på viktige område framleis er uklart. I oppsummeringa heiter det:

* Det er innført fleire nye tiltak for å styrkje oppfølginga av departementstilsyna.

* Det er kritikkverdig at krava på viktige område ikkje er klargjort tilstrekkeleg.

* Fire av åtte departement som det er ført tilsyn med i perioden 2014-2016, har brot på området risiko og sårbarheit.

– Oversikt over risiko og sårbarheit er avgjerande for kvaliteten på beredskapsarbeidet, og det er kritikkverdig at krava på dette viktige området ikkje er godt nok avklart, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Øvingar

Fylkesmennene har ein viktig rolle i beredskapsarbeidet, og ifølgje Riksrevisjonen er deira arbeid styrkt. Likevel viser undersøkinga at talet på tilsyn og øvingar som blir gjennomførte for kommunane, variere mykje, og at det er store forskjellar i korleis dei blir følgde opp.

I førre undersøking slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring frå hendingar og øvingar. Det blir no gjennomført meir systematisk evaluering og oppfølging, men det er stadig utfordringar med å følgje opp tiltak på tvers av sektorar.

– Vår undersøking om objektsikring, som nyleg vart lagt fram, avdekte svakheiter i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Det vil derfor vere viktig å legge vekt på oppfølging av øvingar og hendingar, også i tida framover, seier Foss.

Politisk oppvask

Riksrevisjonens rapportar om beredskapsarbeidet i tida etter 22. juli-angrepa har ført til omfattande politiske rundar i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I saka om objektsikring (sikring av viktige bygg og anlegg) bestemte komiteen nyleg at det skal haldast ei lukka høyring om saka etter ei open høyring i mars, fordi komiteen meiner det står att mange spørsmål som ikkje er svara på. Statsminister Erna Solberg (H) har innrømt at regjeringa har gjort ein for dårleg jobb når det gjeld å sikre offentlege bygningar mot terrorangrep.

Også Riksrevisjonens rapport om arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap våren 2015, som rapporten tysdag følgjer opp, fekk eit politisk etterspel.

Riksrevisjonens konklusjon om «alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med landets beredskap» fekk fleirtalet i kontrollkomiteen til å konkludere med at den raudgrøne regjeringa ikkje følgde opp arbeidet med beredskap godt nok etter 22. juli 2011.

(©NPK)