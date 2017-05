Riksrevisjonen: Ikkje godt nok samarbeid om fiskerikontroll 

Revisjonen har undersøkt fiskeriforvaltinga i Nordsjøen og Skagerrak. Hensikta har vore å vurdere om reguleringane, kontrollen og samarbeidet mellom Noreg og EU bidrar til å sikre ei berekraftig fiskeriforvalting i desse havområda.

Riksrevisjonen konkluderer blant anna med at Noreg og EU trass i samarbeid ikkje har klart å løyse fleire spørsmål om regelverket og den felles forvaltinga.

Noreg og EU samarbeider heller ikkje godt nok om kontroll med fisket, og dei samla kontrollressursene blir ikkje utnytta godt nok, heiter det.

Riksrevisjonen meiner også at fiskerimyndigheitene har lagt for lite vekt på forvaltinga av kystbestandane.

«Nedgangen i bestandane av kysttorsk og kystbrisling har ikkje vore følgt godt nok opp med tiltak», heiter det.

Riksrevisjonen anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å arbeide for å styrkje samarbeidet med EU om forvaltinga av dei felles fiskebestandane. Regjeringa blir også rådd til å vurdere tiltak for betre forvalting av kystbestandane i Sør-Noreg, og å bidra til at ressursane og kompetansen til kontrollmyndigheitene blir utnytta betre.

(©NPK)