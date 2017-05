Undersøking: Nesten to av tre meiner russefeiringa bør dempast 

Respons Analyse har undersøkt haldninga til folk om russetida. Undersøkinga er gjennomført på vegner av alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, og 1.013 personar i alderen 18 til 79 har svart.

I undersøkinga kjem det fram at 17 prosent av dei spurde meiner russetida bør avskaffast. 65 prosent meiner at det er ei velfortent feiring, men at ho bør avgrensast. 49 prosent av dei spurde i aldersgruppa 18 til 24 år meiner feiringa bør avgrensast.

– Desse tala viser at sjølv om ein unner ungdommen ei feiring, så er folk flest lei av at russen skal ha frikort til å oppføre seg på måtar som kan skade dei sjølv eller andre. Russetida har alltid handla om å tøye grenser, men på eitt eller anna tidspunkt bør vi stoppe opp og tenkje gjennom korleis denne feiringa har utarta seg, seier dagleg leiar Kari Randen i AV-OG-TIL i ei pressemelding.

4 prosent veit ikkje eller har inga meining når dei blir spurt om russefeiring. 14 prosent av dei spurde svarer at dei meiner at russetida er ei velfortent feiring. Det same meiner 39 prosent av dei spurde mellom 18 og 24 år.

Randen oppfordrar foreldre til å vere gode rollemodellar og samtalepartnarar. Organisasjonen kjem også med gode råd til russeforeldre.

