Borgarleg semje om elleve regionar

Onsdag fall den siste brikka på plass. Nord-Noreg skal delast i to framfor å bli slått saman til éin stor region. Avtalen mellom regjeringspartia, KrF og Venstre inneber at Troms og Finnmark blir slått saman til éin region, mens Nordland held fram åleine.

– Med denne avtalen får vi to regionar i Nord-Noreg med cirka 240.000 innbyggjarar kvar, seier Helge Andre Njåstad (Frp), leiar av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Balanse

Politikarane i Nord-Noreg har bedt om ei politisk avklaring. Fleire sterke røyster har argumentert for at avstandane i ein samla nordnorsk region blir for store.

– Avtalen om inndeling av Nord-Noreg vil gi ein god balanse mellom fylka i Nord-Noreg og også på landsbasis, seier Høgres Ingjerd Schou.

Venstres André N. Skjelstad seier han no forventar at regjeringa sikrar at balansen blir god når det gjeld fordelinga av offentlege arbeidsplassar i Nord-Noreg.

KrFs Geir Toskedal meiner også utanrikspolitiske omsyn talar for at Troms og Finnmark blir slått saman.

– Dei utgjer Noregs viktigaste utanrikspolitiske interesseområde, har ein framskoten posisjon i nordområda og representerer Noregs grense mot Arktis og Russland, seier han.

Seinare innstilling

Sjølve innstillinga frå kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreforma er venta å først komme neste månad, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.

– Men regionkartet er vi no einige om. Sidan dette vil bli omtalt i kommuneproposisjonen 11. mai, valde vi å gå ut med denne semja no, seier Njåstad til NTB.

Det var nettstaden High North News som først omtalte avtalen onsdag. Samanslåinga av Troms og Finnmark vil elles ikkje få konsekvensar for Finnmarkslova som gjeld for fast eigedom og vassdrag med naturressursar eller tiltakssona for Finnmark og Nord-Troms.

(©NPK)