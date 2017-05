Bygd i Rogaland invadert av turistar på villspor

Bygda har rett nok utsikt til det berømte fjellplatået i Lysefjorden, men ligg 30 kilometer unna startpunktet for turstien opp dit.

–Vi har sendt hundrevis av turistar tilbake med den kjipe beskjeden om at dei er på feil side av fjorden. I sommarsesongen kan det fort komme 10–15 bilar kvar dag, fortel Helge Fossmark til Stavanger Aftenblad.

Han driv småbruket i Fossmork og fortel at minibussane nærmast står i kø inn til bygda på travle sommardagar. Vegen dei køyrer på blir karakterisert som «frykteleg dårleg» av avisa.

Nabo Gunnar Bøe får også besøk av forvirra turistar.

– Når vi er på hytta, kjem det to, tre, fire, fem eller seks turistar innom. Kvar dag. Dei seier dei skal til Preikestolen og forstår ingenting. Google Maps leier dei over Lysefjordbrua og inn til Fossmork. Vegen hit er ganske smal og dei blir ganske engstelege når vi fortel at dei må snu og køyre tilbake. Dei får låne kikkerten og sjå alle som er oppe på Preikestolen. Det er ganske kjekt. Vi får snakke med kinesarar og japanarar, og det var ein amerikanar som ville kjøpe hytta. Han syntest staden var så fantastisk, seier Bø til avisa.

Skiltansvarleg Roy Jarle Johansen i Statens vegvesen seier han skal undersøkje saka.

– Eg synest vi bør få til noko som viser folk rette vegen, når det er ein såpass besøkt plass. Det er ikkje alltid skilt løyser problemet. Enkelte stolar meir på Google, seier Johansen.

