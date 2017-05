Folk vel lågpris framfor utval i daglegvarehandelen

Ifølgje Aftenposten viser tal frå analysebyrået Nielsen at lågpriskjedene har auka omsetnaden med 20 prosent sidan 2005. Samtidig har omsetnaden til supermarknadane og hypermarknadane falle med nær 12 prosentpoeng, mens omsetnaden til nærbutikkane er halvert.

– Lågpris veks framleis på kostnad av supermarknadane. Fortset dei i denne veksttakten, vil lågpris nå 80 prosent om fem-seks år, seier daglegvareekspert Arne Reiler i Reiler Consulting.

Han er bekymra på vegner av forbrukarane.

– Utan supermarknadane til å utfordre lågpriskjedene, vil det bli eit kjedelegare mattilbod i Noreg. Det er her mykje av innovasjonen skjer, det er her kjedene testar ut nye varer til forbrukarane og det er her det er rom for dei forbrukarane som ønskjer å fråtse i matglede, seier han.

(©NPK)