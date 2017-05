Møllergata skole i Oslo freda

– Møllergata skole er ein viktig del av norsk skulehistorie og eit ypparleg eksempel på at det er fullt mogleg å ha moderne skuledrift i historiske bygningar, seier riksantikvar Jørn Holme.

Skulen, som ligg i Oslo sentrum, vart forma av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan (1824–1892) og er Oslos eldste skule. Bygningen er restaurert og store delar av bygningsmassen ført tilbake til den opphavlege utsjånaden sin. Bygningane er også oppgraderte etter dagens krav til inneklima og universell utforming. I dag har skulen rundt 250 elevar på 1.–7. trinn.

Arbeidet med fredinga starta opp allereie i 2013, i samband med hundreårsjubileet for allmenn stemmerett for kvinner i Noreg. I 1861 vart det for første gong oppretta fire lærarinnepostar ved skulen, og allereie i 1875 utgjorde lærarinnene eit fleirtal.

