Politimann i Bergen får sparken etter «Dark room»

Ifølgje Bergens Tidende gjekk tilsettingsrådet i Vest politidistrikt tysdag samrøystes inn for å seie opp politibetjenten.

Namnet hans dukka opp i samband med etterforskinga av den såkalla «Dark Room»-saka. I november vart han sikta for å ha lese noveller som viste framstilling av overgrep mot barn heilt ned i femårsalderen og har sidan vore suspendert frå stillinga si. Mannen fekk eit førelegg på 15.000 kroner som han godtok.

Advokaten til mannen, Vegard Austgulen, seier at dei kjem til å klage på vedtaket om avskil.

– Vi meiner at min klient kunne halde fram i ein anna stilling. Vi har forståing for at han ikkje har den tilliten han treng for å jobbe ut mot publikum, men det er andre stillingar i politiet han kan ha der ein ikkje treng same grad av tillit, seier Austgulen.

