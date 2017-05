Rein frå Hemsedalsfjellet hadde ikkje skrantesjuke

– Kva som var årsaka til at dyret verka som sjukt, er førebels ukjent. Simla skal obduserast torsdag, opplyser kommunikasjonssjef Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet til Nationen onsdag ettermiddag.

Dyret var ein del av ein villreinflokk i Nordfjella, der det tidlegare er påvist skrantesjuke.

– Dette nye tilfellet kjem av at ein har auka beredskapen gjennom gjeting og observasjonar langs vegen. Miljødirektoratet har tatt til orde for uttak av bukkar og det var vel i den samanhengen at simla vart skoten fordi ho ikkje følgde flokken, seier forskar og skrantesjukekoordinator Jørn Våge til NTB.

– Prøven var negativ. Kva som feilte dyret, veit vi ikkje. Men det er ikkje uvanleg at hjortedyr blir sjuke etter vinteren, seier Haukaas.

Reinen var svært avmagra og vart hengande etter flokken då tamreineigar Runar Bjøberg og Petter Braaten frå Statens naturoppsyn valde å ta han ut. Instituttet tok imot dyret tysdag kveld.

Mattilsynet gjekk 19. april inn for å avlive heile villreinstammen på vel 2.000 dyr i Nordfjella for å hindre smitte. Våge seier at diskusjonen har halde på lenge om flokken skal avlivast.

– Vi ventar på den forvaltningsmessige reaksjonen på sjukdommen. Den auka beredskapen har ført til at det er lågare terskel for å ta ut dyr, seier han.

I Landbruksdepartementet får NTB onsdag opplyst at statsråden førebels ikkje har bestemt seg i saka.

