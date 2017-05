Semje på Stortinget om telefonsal

Høgres Kårstein Eidem Løvaas beskriv utfallet som eit godt kompromiss.

– Det tar både omsyn til forbrukarar som ikkje ønskjer telefonsal, og organisasjonar og bedrifter som har behov for å selje sine tenester og varer, seier han.

Telefonførespurnader er likevel tillatt dersom forbrukaren uttrykkeleg har bedt om å bli kontakta av den næringsdrivande eller den frivillige organisasjonen, eller dersom forbrukaren og den næringsdrivande eller den frivillige organisasjonen allereie har eit eksisterande kunde- eller givarforhold.

– Dette betyr i praksis at det for eksempel skal vere mogleg for ein frivillig organisasjon å kontakte sine givarar. Det må kunne seiast å vere etablert eit givarforhold etter første bidrag dersom ein gir løyve til å bli kontakta ved eit seinare høve, seier Løvaas.

Han legg til at unntaket også skal gjelde for næringsdrivande.

– Det betyr i klartekst at kontakt mellom bedrifta og kunden som har reservert seg, skal vere lov dersom ein vil informere om at ein har utvikla sitt produkt.

