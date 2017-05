Sjefen for Hamsunsenteret gir seg i jobben

Ifølgje avisa Fremover skal ho leie den nyoppretta Seksjon for kreativ næring når Kulturrådet skal etablere Kreativt Norge som eit kontor i Trondheim.

Ho omtaler direktørstillinga ved museet på Presteid i Hamarøy som den beste jobben i verda og seier avgjerda ikkje er tatt med lett hjarte.

– Det er ein flott organisasjon med dyktige kollegaer, og Hamarøy er ein vakker stad, der vi har sett nokre røter. Etter åtte år trur eg likevel tida er moden, både for Hamsunsenteret og meg som leiar, at eg overlèt roret til nokon andre og søkjer nye utfordringar. Eg er takknemleg og audmjuk for den tilliten som eg har hatt, og håper eg har klart å utføre oppdraget på ein god måte, seier Børset i ei pressemelding.

Bodil Børset har leidd senteret sidan det stod ferdig til i august 2009 i samband med 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel. Hamsunsenteret held til i ein seks etasjar høg bygning teikna av den amerikanske arkitekten Steven Holl.

