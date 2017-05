Swix-sjefen sluttar

Han seier til Dagens Næringsliv at han sluttar for å kunne dyrke eigne interesser og sin eigen fysiske form.

– Det er veldig enkelt. Det er eit livsstilsval. Eg har jobba ekstremt mykje i mange år. Det er litt som eg har sagt til tilsette at no har eg brukt ekstremt mykje tid på å gjere andre fornøgde og rikare i mange år. No skal eg følgje opp eigne interesser, seier Bjerknes.

Han seier han skal vere tilgjengeleg for selskapet ut året, men at han hadde moglegheit til å avslutte avtalen no. Thomas Holmestad er frå same dato konstituert som sjef. Han har vore del av leiargruppa og leidd segmentet Sport sidan 2016.

Styreleiar Olav Fjell i Swix seier at oppseiinga vart konkludert for få dagar sidan.

– Han ønskte å gå av med ein gong når han først hadde bestemt seg. Han har hatt ein kraftig energi i selskapet i denne perioden og fått utretta utrulege ting. Og når han då følte at den tida var over, var det hans ønske at han ville slutte med ein gong, seier Fjell til Dagens Næringsliv.

