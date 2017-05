Carl I. Hagen vil at alle som skal bli statsborgarar må lova truskap

Hagen føreslår at alle som skal bli norske statsborgarar må erklæra «at lojaliteten til Norge og våre verdier som ytringsfrihet (herunder retten til å gjøre narr av religiøse figurer og regler), likestilling, organisasjonsfrihet, trosfrihet, demokratisk styresett og landets sekulære lover går foran en mulig lojalitetsfølelse til et annet land eller til religiøse forordninger.», skriv Aftenposten.

Når han argumenterer for forslaget viser Hagen både til terrorangrepet i Stockholm nyleg og til behovet for å motverka radikalisering. Forslaget er i realiteten ei skjerping av den frivillige statsborgarseremoni-ordninga vi har i dag, der folk som blir tekne opp i det norske fellesskapet blir inviterte til å markera dette hos fylkesmannen, seier han.

– Eg vil ha ei meir eksplisitt ordlyd der det er veldig klart at den som vil bli norsk statsborgar, aksepterer at norske, sekulære lover går føre religiøse skikkar og tillèt/tillét at ein kan gjera narr av religion, seier Hagen, som legg til at han håpar landsmøtet sluttar opp om resolusjonen, til avisa.

